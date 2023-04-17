"Гарна гра. Заслужена перемога. Єдина критика, яку я можу сказати, це мав бути розгромний рахунок – 3-0 або 4-0. Ми багато втратили моментів, які могли перетворитися в голи. У великих матчах ви не створюєте так багато моментів, тому ви повинні реалізовувати кожен.

Кінець "сухої" серії Антоні, яка тривала понад пів року, у відеоогляді матчу Ноттінгем Форест – Манчестер Юнайтед – 0:2

Я задоволений Антоні. Він забив гол, віддав результативну передачу. Після того, як він увійшов у гру, він постійно становив загрозу для суперника. Він безумовно прогресує. Проти Евертона він створив багато моментів, і тому я радий за нього, його голу в ворота Ноттінгема.

Ми рухаємося від матчу до матчу, а що ще лишається? Ми маємо перемагати. Ми – Манчестер Юнайтед, ми маємо вигравати у кожній зустрічі. Кожен матч – це фінал. Суперник може боротися за збереження місця в АПЛ, може боротися за місце на вершині, потрібно бути готовим до справжньої боротьби за кожен бал. Минулого тижня я мав 9 здорових топ-захисників, тепер їх чотири. Нам потрібний кожен гравець, ми все ще у трьох турнірах", – цитує наставника "червоних дияволів" Sky Sports.

Манчестер Юнайтед посідає третю сходинку у турнірній таблиці АПЛ. Команда Тен Хага набрала 59 очок та випереджає Ньюкасл на три пункти. Ноттінгем Форест перебуває на 18 місці з 27 балами.

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