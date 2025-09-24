Футболісти київського Динамо відкривають у собі нові таланти. Днями провідні гравці команди взяли участь у Match of LeGGends: Дербі на сервері, ідейним рушієм якого виступив GGBET. Тут перевірили свої сили в Counter-Strike 2 у шоу-грі з одним із найсильніших кіберспортивних колективів світу NAVI.

Серед аналітиків матчу ми помітили колишнього воротаря Динамо і Дніпра Дениса Бойка.

"Я, звичайно, вболіватиму за Динамо, – розповів Футбол 24 Денис. – Я не надто пильно слідкую за кіберспортом, знаю назви кількох команд, але не прізвища гравців. Колись трохи грав, бо жив у кімнатах разом із любителями Counter-Strike Віталієм Миколенком та Іллею Забарним. Вони круто грають. Як і Микола Шапаренко. Вони кайфують від цього. Бачив, як у тому ж Динамо хлопці збираються на перегляд турнірів за участю NAVI".

Динамо в матчі представляли Крістіан Біловар, Денис Попов, Владислав Дубінчак, Микола Шапаренко і Володимир Бражко. Суперники з NAVI змагалися онлайн. Професіонали, звичайно, володіли ініціативою, але й динамівці показали зуби. На першій мапі, наприклад, Попов залишився один проти трьох. Зумів ліквідувати двох суперників, а за кіберспортивну команду грали Ігор "w0nderful" Жданов, Валерій "b1t" Ваховський, Міхай "iM" Іван, Дрін "makazze" Шакірі, Алексі "AleksiB" Віролайнен, але не вгледів захід за спину.

"Я, взагалі-то, можна сказати, новачок у кіберспорті. Зацікавився десь півтора роки тому. До цього навіть на телефоні чи на PlayStation не грав, – поділився враженнями Владислав Дубінчак. – Зараз граю з Колею Шапаренком, Крісом Біловаром, Вовою Бражком. А на профі-турнірах вболіваю за Сашу "s1mple", ZywOo, apEX. По цьому матчу розумію, що про результат годі говорити, шансів у нас буде мало. У футболі є певний тиск, ти не маєш права на помилку. В Counter-Strike на моєму любительському рівні відповідальності немає. Тому насолоджуватимусь процесом".

Матч тривав, користуючись футбольною термінологією, три тайми. На першій мапі, Classic Map, рубалися команда на команду. Динамівці пручалися, мали кілька локальних успіхів, але поступилися професіоналам.

"Після матчів за Динамо і збірну тільки на минулому тижні додому потрапив. Надолужував, чотири дні у вільний час грав у Counter-Strike, – каже Микола Шапаренко. – Для мене це як відпочинок і перезавантаження. Свій рівень оцінюю вище середнього. Якби була можливість вибирати, то в Динамо взяв би Валерія b1t. А в NAVI запропонував би себе".

На другій мапі, Arms Race, в режимі озброєнь кожен із гравців грав за себе і, зрозуміло, проти всіх. Перемогли iM, b1t та w0nderful. За результатами визначалися колективи на третю мапу згідно рейтингу. Тобто склад однієї команди складався з першого й останнього номерів, другого з передостаннім і так далі.

"Зараз менше граю, дуже щільний графік у футболі, а раніше проводив за комп’ютером кілька годин щовечора, – розповів Футбол 24 Володимир Бражко. – З гравцями команди Олександра Зінченка не грав, у нас своя компанія – Влад Ванат, хлопці з академії Динамо. За тактику в Counter-Strike можу я відповідати, Кріс Біловар, Коля Шапаренко. Чи існує зв’язок футболу з кіберспортом? Так, лідер і там, і тут – Микола. У перспективі хотів би зіграти з s1mple, NiKo і Aleksib на Inferno – це моя улюблена мапа".

У фінальній грі, Mixed Classic Map, тіммейти стали суперниками. NAVI і Динамо обмінялися гравцями і склали команди DYNAVI і NAVIDY. Перемогла остання – 5:13.

"Дербі на сервері" cтав третім Match of LeGGends і першим, в якому зіграли спортивна та кіберспортивна команди.

