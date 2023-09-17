"Набагато краще, почуваюся набагато краще. Я п'ю пиво лише тоді, коли ми виграємо виїзний матч. А минулого сезону я мало не кинув пити! Тож зараз, звичайно, краще.

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Не можна постійно згадувати минулий сезон, яким би корисним він не був. Але ми більше не думаємо про виїзну серію. Коли побачив перший тайм проти Вулверхемптона, міркував не так, як минулого сезону. Ми повинні працювати краще, маємо створити щось нове", – цитує наставника мерсисайдців Talk sport.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Ліверпуль здобув лише шість виїзних перемог в АПЛ.

Наразі команда Юргена Клоппа перебуває на третьому місці з 13 балами. Від лідера мерсисайдці відстають на два пункти.

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