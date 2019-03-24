Мінськ оголосив про підписання Зубейка

Екс-захисник Чорноморця та Металіста Євген Зубейко продовжить кар'єру в чемпіонаті Білорусі.

Футбольний клуб Мінськ на офіційному сайті повідомив, що український оборонець Євген Зубейко став гравцем білоруського клубу. Футболіст підписав контракт, який розрахований до кінця поточного сезону.

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Зазначимо, у листопаді Зубейко підписав контракт з Динамо Батумі, однак покинув грузинський клуб через 10 днів після підписання контракту.

Нагадаємо, що першу половину сезону він провів у донецькому Олімпіку, з яким взимку розірвав контракт за обопільної згоди. Зубейко в нинішньому сезоні української Прем'єр-ліги провів 16 матчів і ще два – в Кубку України, але результативними діями не відзначався.

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