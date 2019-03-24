toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЄВРО-2020 ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ПОРТУГАЛІЯ - УКРАЇНА

Мінськ оголосив про підписання Зубейка

06:30 1336 Читать на русском
Мінськ оголосив про підписання Зубейка
Євген Зубейко / фото: ФК Мінськ

Екс-захисник Чорноморця та Металіста Євген Зубейко продовжить кар'єру в чемпіонаті Білорусі.

Футбольний клуб Мінськ на офіційному сайті повідомив, що український оборонець Євген Зубейко став гравцем білоруського клубу. Футболіст підписав контракт, який розрахований до кінця поточного сезону.

Двоє гравців Динамо офіційно продовжать кар'єру в клубі Першої ліги

Зазначимо, у листопаді Зубейко підписав контракт з Динамо Батумі, однак покинув грузинський клуб через 10 днів після підписання контракту.

Нагадаємо, що першу половину сезону він провів у донецькому Олімпіку, з яким взимку розірвав контракт за обопільної згоди. Зубейко в нинішньому сезоні української Прем'єр-ліги провів 16 матчів і ще два – в Кубку України, але результативними діями не відзначався.

Шахтарю на замітку: топ-10 крутих та перспективних бразильців з найкращою трансферною вартістю

Теги
Світ Трансфери Євген Зубейко Євген Зубейко Мінськ Мінськ Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
17
хв
Нідерланди
21:45
Німеччина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук