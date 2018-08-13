Мінрегіон цього року побудує футбольні об'єкти на 300 млн грн

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України планує в цьому році побудувати в різних областях України футбольні поля та міні-стадіони на загальну суму близько 300 млн грн.

Про це під час святкування Дня будівельника, який традиційно відзначається у другу неділю серпня і пройшов в цей раз на базі спорткомплексу ФФУ ім. Баннікова, заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.

"В минулому році на будівництво таких об'єктів з державного бюджету було виділено 300 млн. грн. Стільки ж заплановано і на цей рік. Безумовно, є необхідність у збільшенні таких надходжень", – заявив Парцхаладзе.

Чиновник зазначив, що йому особливо приємно констатувати, що подібні об'єкти, спрямовані на підтримку здоров'я нації, зводяться не тільки у великих містах, а й в малих населених пунктах.

У свою чергу, перший віце-президент Національної футбольної федерації Вадим Костюченко відзначив, що ФФУ повністю задоволена якістю футбольних об'єктів, що зводяться вітчизняними будівельниками. Він підкреслив, що фахівці Федерації ще до будівництва футбольних міні-полів і стадіонів вивчили досвід зведення подібних об'єктів за кордоном для того, щоб наші футбольні майданчики були, в першу чергу, безпечними для дітей і підлітків, які є головними їхніми господарями, а по-друге – служили багато років.

"Тільки в цьому році в різних регіонах країни буде побудовано понад півтисячі футбольних майданчиків зі штучним покриттям. Є вже конкретна програма зведення подібних міні-стадіонів і на наступний рік. Зазначу, що лише в Києві будуть зведені 10 полів розміром 40х60 метрів. По одному міні -стадіону в кожному районі", – констатував Вадим Костюченко.