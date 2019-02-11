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Міно Райола може посприяти переходу де Лігта в Ювентус, – Calciomercato

11 лютого 12:48 640 Читать на русском
Міно Райола може посприяти переходу де Лігта в Ювентус, – Calciomercato
Маттейс де Лігт / фото ProShots

Захисник Аякса Маттейс де Лігт може продовжити кар'єру в Ювентусі.

Ювентус зацікавлений у послугах 19-річного захисника Аякса Маттейса де Лігта, стверджує Calciomercato.

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Повідомляється, що представники туринського клубу перебувають у хороших стосунках з агентом гравця Міно Райолою. Цей факт може посприяти трансферу де Лігта саме в Ювентус.

На Маттейса також претендують Барселона, ПСЖ і Манчестер Юнайтед. У поточному сезоні капітан Аякса зіграв 34 матчів, забив 2 голи та віддав 3 асисти.

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