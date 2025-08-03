У середу Барселона офіційно оголосила про угоду з урядом Демократичної Республіки Конго терміном на чотири сезони. Хоча сторони не розкривають суму угоди, все вказує на те, що її загальна сума складе 40 мільйонів євро, по 10 мільйонів євро за сезон. Міністр розвитку і співпраці Швеції Бенджамін Дуза спробував прояснити позицію своєї країни, яка виділяє ДР Конго значні кошти.

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Швеція надає допомогу африканській країні. За останні чотири роки (з 2021 по 2025 рік) інвестиції склали 3,34 мільярда крон. За даними Sportbladet, угода Барселони з ДР Конго викликала невдоволення в Швеції – у відповідь на цю тривогу міністр країни спробував роз'яснити, що шведський уряд не надає непрямого фінансування каталонському клубу.

Дуза пояснив, що фінансування співпраці між Демократичною Республікою Конго і футбольним клубом Барселона не буде здійснюватися за рахунок коштів платників податків. Більш того, він пояснив, що допомога, яку Швеція направляє в Конго, безпосередньо йде на продуктові набори, шприци для вакцинації і шкільні підручники, наприклад, через організації ООН.

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