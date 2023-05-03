Герберт Реул хоче, щоб завдяки перенесенню матчу з Кельном його улюблений Байєр краще підготувався до півфіналу Ліги Європи.

Міністр внутрішніх справ Північного Рейну-Вестфалії і представник партії Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Герберт Реул наполіг на тому, щоб матч 31 туру Бундесліги Байєр – Кельн було перенесено з неділі на п'ятницю. Про це інформує Kicker, посилаючись на газету Kölner Stadtanzeiger.

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Повідомляється, що це було зроблено для того, щоб леверкузенська команда мала більше часу на підготовку до першого півфіналу Ліги Європи з Ромою. Ця зустріч буде зіграна в четвер, 11 травня. У Реула був свій інтерес при лобіюванні цього рішення – політик є власником сезонного абонемента Байєра.

Повідомляється, що Кельн заперечував проти перенесення матчу, але був змушений підкоритися.

Міста Кельн і Леверкузен відносяться до землі Північний Рейн-Вестфалія.

Після 30 турів Бундесліги команда Хабі Алонсо посідає 6 місце в турнірній таблиці. Кельн розташувався на 11-му рядку.

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