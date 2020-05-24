Міністр спорту Італії озвучив 2 дати можливого рестарту Серії А

Очільник італійського Міністерства спорту Вінченцо Спадафора поділився думками щодо відновлення сезону в найвищому дивізіоні країни.

"Ми працюємо над двома можливими датами початку ігор Серії А – 13 та 20 червня.

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Протокол для відновлення сезону готовий, він дуже схожий на раніше узгоджений тренувальний. Коли продовжимо, вирішимо в четвер (28 травня – Футбол 24). Sky в Німеччини транслює матчі в безкоштовному доступі, такий же варіант нам обов'язково потрібно розглянути для Італії, щоб уникнути скупчення людей у барах", – цитує чиновника Football Italia.

До слова, в Італії до 14 червня заборонене проведення усіх масових заходів, зокрема, спортивних. Вимушена пауза в Серії А триває від початку березня.

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