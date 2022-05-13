"У нас є бачення, що нам потрібно відновити наш спорт, щоб футбол вже стартував. Ми зараз радимося, як це зробити, де вони почнуть грати. Все одно віримо, що найближчим часом, за місяць, два, три, війна закінчиться і ми будемо грати в Україні. Але якщо вона буде продовжуватися, нам потрібно буде розпочинати чемпіонат десь закордоном.

Клуби УПЛ мають два варіанти проведення наступного чемпіонату України – відома дата голосування

Треба зосередитися на тому, щоб в Україні був футбол, щоб ми нічого не втратили, а команди грали: наші діти, молодіжні команди, доросла збірна України, яка зараз багато матчів поспіль гратиме закордоном. Для нас дуже важливий розвиток футболу, тож ми дивимося і радимося, що нам потрібно зробити, аби відновити наш чемпіонат", – зазначив Гутцайт в етері Футбол News.

Нагадаємо, попередньо наприкінці травня клуби УПЛ повинні провести зібрання, де проголосують щодо долі наступного чемпіонату. Існують два варіанти: грати матчів закордоном або дочекатись перемоги України й відновлювати гру у мирний час.

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