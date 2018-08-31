Міністр молоді та спорту оприлюднив борги головних стадіонів України

Ігор Жданов повідомив, які борги мають головні стадіони України на даний момент.

"Проблема Арени Львів – це 417 мільйонів гривень боргів, які виникли під час підготовки до Євро-2012, коли "професіонали", попередники, навішали боргів на цей стадіон, на НСК Олімпійський, на столичний Палац спорту.

Колишній директор Арени Львів розповів, що стадіон не повністю введений в експлуатацію

Вони їх забрали у Міністерства молоді і спорту в Укрєвроінфрапроект, а потім повернули з величезними боргами. На НСК Олімпійський борг 2,27 мільярда, у Палацу спорту – 44 мільйони, в Арени Львів – 417 мільйонів. А це лише підприємства Мінмолодьспорту, які були повернуті.

Львівський стадіон Скіф не добудували – також із боргами повернули назад університету (Львівському державному університету фізичної культури – прим. Футбол 24). І так у всій країні. Це приклад недбальства та корупції. Тому необхідно шукати державний механізм розв’язання цих проблем, ми нікуди від цього не подінемося.

На Арені Львів планують постелити штучний газон

Наприклад, для того, щоб виплатити борги НСК Олімпійський, потрібно більш ніж 2,2 мільярда гривень, а бюджет усього Міністерства на 2018 рік разом із субвенціями – близько 2,6 мільярда гривень.

Арена Львів працює, вона прийматиме матчі національних збірних. Минулого року там іноді грала Зоря. Було б добре знайти ту команду, яка постійно грала б на цьому стадіоні", – цитує Жданова Слово і діло.