"Перше, що треба сказати – він не продається. Але якщо вам цікаво, то ціна явно підвищилася. Минулого літа говорили про 100 млн фунтів, це дешево. Зараз це мінімум 150 млн фунтів, але він не продається.

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У Райса контракт ще на 2,5 роки, схожа ситуація була у Кейна минулого літа. Тоттенхем сказав – є ціна, і її треба сплатити, якщо хтось хоче цього гравця. Якщо цього не зроблять, то нікуди він не дінеться", – цитує Мойєса ВВС.

Додамо, що у поточному сезоні Райс провів 38 матчів, оформивши 4 голи та 4 асисти.

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