Мінімальна перемога Мілана у відеоогляді матчу проти Торіно

Мілан переграв Торіно в рамках 24-го туру італійської Серії А. Дивіться відео забитого м'яча та найкращих моментів поєдинку.

"Россонері" для 10-ї перемоги в чемпіонаті в рамках сезону 2019/20 вистачило й одного гола. Його підопічні Стефано Піолі забили в середині першого тайму.

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Після підбирання Лукаса Пакета м'яч опинився на фланзі в Саму Кастільєхо, а той прострілив у район одинадцятиметрової позначки. Там на м'яч уже чатував Анте Ребіч – хорват із льоту класно пробив у нижній кут воріт Сірігу. Попри всі намагання, змінити рахунок до кінця матчу жодна з команд не спромоглася.

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