toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
АТЛЕТІКО - ЛІВЕРПУЛЬ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ПСЖ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - БЕНФІКА

Мінімальна перемога Мілана у відеоогляді матчу проти Торіно

07:30 973 Читать на русском
Мінімальна перемога Мілана у відеоогляді матчу проти Торіно
Ребіч святкує взяття воріт / фото із соцмереж

Мілан переграв Торіно в рамках 24-го туру італійської Серії А. Дивіться відео забитого м'яча та найкращих моментів поєдинку.

25’ Анте Ребіч
 
25’ Анте Ребіч

"Россонері" для 10-ї перемоги в чемпіонаті в рамках сезону 2019/20 вистачило й одного гола. Його підопічні Стефано Піолі забили в середині першого тайму.

Мілан мінімально здолав Торіно та наблизився до зони єврокубків

Після підбирання Лукаса Пакета м'яч опинився на фланзі в Саму Кастільєхо, а той прострілив у район одинадцятиметрової позначки. Там на м'яч уже чатував Анте Ребіч – хорват із льоту класно пробив у нижній кут воріт Сірігу. Попри всі намагання, змінити рахунок до кінця матчу жодна з команд не спромоглася.

Барса впоралася з антагоністом, Фонсека програв Маліновському битву за ЛЧ, бомбезний Лаціо, клоунада ПСЖ – огляд вікенду

blog_ava
"Даремно Хачеріді вважають нерозумним": Блохін розповів кумедну історію про екс-захисника Динамо
10:39
6842
Теги
Італія Відеоновини Мілан - Торіно Мілан Мілан Торіно Торіно
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Блохін хотів підписати для Динамо зірку Барселони
    Україна — 13:5216803 Блохін хотів підписати для Динамо зірку Барселони
22
год
:
41
хв
Манчестер Сіті
21:30
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук