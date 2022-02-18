Празька Славія Качараби і Таловєрова на виїзді розібралася з Фенербахче у матчі 1/16 Ліги конференцій. Дивіться відео голів та огляд матчу.

На останніх хвилинах першого тайму чехи вийшли вперед завдяки вдалим діям Траоре на добиванні. По перерві Фенер зрівняв рахунок, але дуже скоро пропустив ще двічі. Зберегти шанси на прохід перед виїздом у Прагу "канаркам" дозволив Кадіоглу, який оформив гол+пас і остаточні 2:3.

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Захисник збірної України Тарас Качараба провів на полі весь матч і отримав від SofaScore другу найвищу оцінку у складі Славії (краща лише у лівого хавбека Дорлі). Таловєров залишився у запасі до фінального свистка.