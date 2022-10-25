– Чому Шахтар, на відміну від Динамо, вдало виступає у єврокубках та УПЛ?

– У них не був такий складний графік, як у нас. Шахтар напряму потрапив до Ліги чемпіонів, тому вони мали зовсім іншу підготовку. Я вам обіцяю, мине час, і цьому Динамо ще аплодуватимуть уболівальники. Ми в цю кризу потрапили разом, і разом із неї вийдемо.

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– У Шахтаря перед стартом сезону теж були свої проблеми, команда у них змінилася на 80 відсотків.

– У нас також була молода команда два роки тому, коли прийшов Луческу. І ми тоді теж обігрували Шахтар і двічі грали у груповому етапі Ліги чемпіонів. Механізм іноді потрібно змащувати, але, на жаль, війна внесла свої корективи, – цитує Суркіса FanDay.

Нагадаємо, Шахтар посідає друге місце в УПЛ, втративши очки лише в одному матчі чемпіонату (перший тур з Металістом 1925). Динамо ж виграло тільки три з восьми поєдинків УПЛ, а в Лізі Європи поки не набрало жодного очка.

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