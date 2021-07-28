Минай підсилив атаку двома вихованцями Шахтаря
16:00 - Читать на русском
Закарпатці продовжують підписувати футболістів – за два дні "лиси" оформили вже 12 трансферів.
Минай оголосив про підписання форвардів Дмитра Білонога і Богдана Коваленка, повідомляє офіційний сайт закарпатської команди.
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Терміни угоди і умови контракту не розголошуються.
Нагадаємо, обидва гравці – вихованці Шахтаря. 26-річний Білоног зараз належить харківському Металісту, а з командою Василя Кобіна оформив орендну угоду. 24-річний Коваленко останній сезон провів у черкаському ЛНЗ.
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