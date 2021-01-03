Минай зіткнувся з катастрофічними проблемами у захисті
Закарпатський Минай під час зимової паузи має вирішувати кадрові питання в центрі оборони.
Новачок УПЛ втратив одразу кількох оборонців за короткий термін: у Меліченка завершився термін оренди (він вже підписав контракт з Маріуполем), Лопирьонок нібито повернувся в СК Дніпро-1, Допілка покинув команду, а Маткобожик вибув через серйозну травму.
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Як повідомляє Meta-ratings, у розпорядженні Василя Кобіна із центральних захисників залишився лише один хорват Міслав Матіч, який провів 11 поєдинків у першому колі УПЛ. Таким чином, Минай у зв'язку з великими проблемами буде шукати підсилення в оборону вже взимку.
Нагадаємо, закарпатці пішли на зимову паузу на одинадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 10 очок.
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