Минай заявив на сезон 21-річного захисника Міслава Матіча з Хорватії, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Минай оголосив про підписання шістьох захисників

Він гратиме під номером 44. Цікаво, що саме через невиплату платежу солідарності за свого легіонера ФІФА раніше накладала трансферний бан на Минай. Зрештою клуб виплатив хорватському Рудешу 52 тисячі євро і всі обмеження щодо реєстрації гравців було знято.

Нагадаємо, минулого сезону Матіч провів за Минай 24 матчі.

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