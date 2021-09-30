Як відомо, напередодні Минай звільнив з посади свого головного тренера Василя Кобіна.

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Закарпатський клуб вже розпочав пошуки нового наставника. За інформацією програми "ТаТоТаке", "лиси" розглядають на вакантну посаду одразу двох тренерів з досвідом роботи в УПЛ.

Перший – Ігор Климовський, який нещодавно покинув тернопільську Ниву, а до того тренував донецький Олімпік. Другий – Володимир Шаран, який декілька місяців тому пішов з Олександрії і дотепер перебуває у творчій відпустці.

Нагадаємо, Минай після 9-ти турів посідає у турнірній таблиці УПЛ передостанню сходинку, маючи у своєму активі 6 очок.

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