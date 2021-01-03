Команда Василя Кобіна матиме два етапи зборів: перший пройде в Ужгороді, де його підопічні зіграють з угорськими клубами Кішварда (екс-колектив Мілевського) та Дебрецен, а другий – в Туреччині.

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Як повідомляє Meta-ratings, під час другої фази підготовки до відновлення УПЛ Минай зіграє з сербським ОФК та рівненським Вересом. Загалом планується 5 спарингів з різними командами.

Нагадаємо, Минай пішов на зимову паузу на одинадцятій сходинці турнірної таблиці Прем'єр-ліги, набравши 10 очок.

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