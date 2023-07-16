Єгор Твердохліб може змінити клубну прописку вже цього літа. Минай хоче солідно заробити на трансфері футболіста.

Півзахисник закарпатського Миная Єгор Твердохліб потрапив на олівець декількох клубів української Прем'єр-ліги – футболістом цікавляться Рух та Кривбас.

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Як повідомляє ТаТоТаке, керівництво закарпатців хоче отримати за футболіста близько 300 тисяч доларів.

За інформацією джерела, найбільша пропозиція на ринку УПЛ щодо гравця зараз – 200 тисяч євро. Переговори між сторонами продовжуються. При цьому до Твердохліба виявляє інтерес і один клуб зі Східної Європи.

Твердохліб перейшов до Миная на старті минулого сезону з Гірника-Спорт на правах вільного агента. У минулій кампанії він у 30 матчах відзначився п'ятьма голами та двома асистами.