Минай виставив цінник на свого лідера, в послугах якого зацікавлені декілька клубів УПЛ
Єгор Твердохліб може змінити клубну прописку вже цього літа. Минай хоче солідно заробити на трансфері футболіста.
Півзахисник закарпатського Миная Єгор Твердохліб потрапив на олівець декількох клубів української Прем'єр-ліги – футболістом цікавляться Рух та Кривбас.
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Як повідомляє ТаТоТаке, керівництво закарпатців хоче отримати за футболіста близько 300 тисяч доларів.
За інформацією джерела, найбільша пропозиція на ринку УПЛ щодо гравця зараз – 200 тисяч євро. Переговори між сторонами продовжуються. При цьому до Твердохліба виявляє інтерес і один клуб зі Східної Європи.
Твердохліб перейшов до Миная на старті минулого сезону з Гірника-Спорт на правах вільного агента. У минулій кампанії він у 30 матчах відзначився п'ятьма голами та двома асистами.