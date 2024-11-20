Минай достроково попрощався одразу з трьома футболістами, повідомляє UA-Футбол. Мова йде про півзахисників Іллю Гулька, Івана Головкіна та Максима Куліша.

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Причиною розірвання співпраці стало систематичне порушення режиму футболістами. За інформацією джерела, відсторонити тріо прихильників неспортивного способу відновлення після матчів вимагав у керівництва головний тренер Желько Любеновіч. Й сербському фахівцю це вдалось.

До слова, востаннє гравці виходили на поле ще в середині вересня, у матчі 8-го туру Першої ліги з Металістом (0:3). Цікаво, що всі троє приєдналися до Миная лише влітку: Куліш мав повноцінний контракт з закарпатцями, а Гулько і Головкін виступали в оренді з Зорі. Попри те, що двоє останніх вже покинули команду, припинити дію "тимчасових угод" Минаю, схоже, не вдалось (Transfermarkt продовжує вважати їх гравцями закарпатської команди на відміну від Куліша, який на статистичному порталі отримав статус вільного агента).

Нагадаємо, 22-річний Гулько – вихованець Шахтаря. Виступав також за Маріуполь, загребську Локомотиву, Кудрівку та Зорю. 24-річний Головкін теж розпочинав у Шахтаря. Встиг пограти за херсонський Кристал, Маріуполь, Волинь, Інгулець та Зорю. 25-річний Куліш починав в Динамо. Далі були Ворскла, Олександрія, словацьку Сеницю, Діназ, Лівий Берег, Поділля та Минай.

За підсумками першої частини сезону колектив Любеновіча не зміг потрапити у топ-4 групи А і втратив шанс поборотися за УПЛ – навесні команда виступатиме у Групі виживання.

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