Як повідомлялось раніше, на футбольній мапі України може поменшати команд. Вже найближчим часом про припинення існування має заявити СК Дніпро-1. Принаймні про це напередодні повідомив український інсайдер Ігор Бурбас. За його інформацією, керівництво клубу готує листа в УПЛ з проханням зняти команду зі змагань (сезону 2024/25).

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Експерти в один голос кажуть, що замінити СК Дніпро-1 в елітному дивізіоні може Минай, хоча згідно з пунктом 10.5 регламенту "у разі виникнення непередбачених цим Регламентом обставин, рішення про склад учасників УПЛ ухвалює Виконавчий комітет УАФ на підставі пропозицій УПЛ". Передбачається, що Прем'єр-ліга піде за аналогією сезону 2020/21, коли Минай також зберіг прописку в найвищому дивізіоні через фінансові проблеми іншого клубу – донецького Олімпіка.

Натомість у Минаї не поспішають робити гучні заяви щодо камбеку. "Ми в режимі очікування. Стежимо за розвитком подій. Яке рішення ухвалить УПЛ, так воно і буде", – сказав менеджер закарпатців Мирослав Небесник у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону команда Желько Любеновіча посіла у турнірній таблиці УПЛ передостанню сходинку, хоч і продемонструвала в останніх матчах чудову гру та характер і закохала в себе добрячу частину українських уболівальників.

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