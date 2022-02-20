Минай та Десна провели контрольні матчі з Агробізнесом та Кривбасом відповідно. Читайте звіт про зустрічі на Футбол 24.

Контрольні матчі

Минай – Агробізнес – 1:0

Голи: гравець на перегляді, 40

Десна – Кривбас – 2:0

Голи: Селін, 22, Безбородько, 30

Минай у спарингу мінімально здолав Агробізнес. Перемогу приніс гравець на перегляді голом на 40 хвилині, допомігши завершити збори на мажорній ноті.

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Десна своєю чергою перемогла Кривбас. Обидва голи у зустрічі були забиті в першому таймі. Селін відкрив рахунок на 22 хвилині, а Безбородько через 8 хвилин встановив остаточний рахунок у зустрічі.

Додамо, що команди вже наступного тижня повернуться до матчів УПЛ. Минай 25 лютого зіграє з Зорею, а Десна 27 лютого зустрінеться з СК Дніпро-1.

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