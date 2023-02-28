Минай приймає Шахтар у перенесеному матчі 9-го туру УПЛ 2022/23. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Минай – Шахтар стартував о 15:00 на Арені Львів. Матч мав відбутися ще у жовтні минулого року, але тоді через участь "гірників" у Лізі чемпіонів гру перенесли. Зараз команда Йовічевіча продовжує свій шлях в єврокубках – у плей-офф Ліги Європи Шахтар в серії пенальті здолав Ренн, а в 1/8 фіналу протистоятиме Фейєнорду. Відповідно, матч проти Миная – вже третя офіційна гра "помаранчево-чорних" у 2023 році.

Минай – Шахтар: анонс матчу УПЛ

У турнірній таблиці УПЛ Шахтар посідає другу сходинку. У випадку перемоги "гірники" скоротять відставання від СК Дніпро-1 до двох очок, а від Динамо відірвуться на три бали при грі в запасі. Минай під керівництвом Володимира Шарана завершив першу частину чемпіонату України 13-м – 14 матчів, 14 очок.

Ігор Йовічевіч дещо змінив склад після матчу з Ренном. Зокрема, у старт потрапив Ярослав Ракицький, для якого це перший офіційний поєдинок після повернення в команду. Також з перших хвилин вийдуть Сікан та Джурасек.

Пряма трансляція гри – на Setanta Sports. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Минай: Бандура – Гончар, Горін, Вітенчук, Нємчанінов – Байдал, Гечев, Воробчак, Твердохліб, Рогозинський – Вишневський

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Ракицький, Матвієнко – Джурасек, Степаненко, Бондаренко, – Зубков, Судаков – Сікан.

Запасні: Шевченко, Різник, Траоре, Тотовицький, Гочолейшвілі, Михайліченко, Келсі, Топалов, Тейлор, Назарина, Козік, Петряк.