Минай в рамках перенесеного матчу 9-го туру УПЛ зустрінеться з Шахтарем. Анонс і прогноз читайте на "Футбол 24"

Шахтар повертається у чемпіонат України. Завдання у підопічних Ігора Йовічевіча максимально серйозне – необхідно не відставати від СК Дніпра-1 та постійно скорочувати розрив. Дистанція поки що становить п'ять очок, при двох матчах "гірників" у запасі (включно із сьогоднішнім), але й дніпровці один зі своїх поєдинків ще не зіграли. Ситуація некритична, однак потребує максимальної відповідальності.

Шахтар готується провернути два трансфери – джерело назвало потенційних новачків

З цим у "помаранчево-чорних" проблем немає. Це ми побачили як восени, так і в протистоянні з Ренном. Донеччани особливо не змінилися – білд-ап все так же побудований на опусканнях центрхавів, опорник все так же не бере в ньому участь, а на флангах один із гравців перебуває у високій позиції. Змінились тільки деякі акценти та прізвища, але система після відходу Мудрика не постраждала.

Але й не покращилась. Як показали матчі з французами, у Шахтаря залишаються труднощі зі зламом оборони суперника. Та і оборона більше тримається на контролі м'яча, ніж на надійності захисників – є у "гірників" така особливість. Забити їм можуть не тільки Доку й Токо-Екамбі, а й футболісти аутсайдерів УПЛ.

Між іншим, останній матч Миная проти Шахтаря завершився результативною нічиєю, причому "помаранчево-чорні" виглядали значно гірше (чому сприяло раннє вилучення) – а це були часи Де Дзербі й багатомільйонних новачків з Європи. Сьогодні закарпатці мають виглядати ще сильнішими, адже Володимир Шаран провів хорошу роботу в першому колі УПЛ.

Для розуміння прогресу "лисиць" потрібно занурюватись у велику кількість тактичних деталей. Якщо коротко – Минай спростив стиль, але відчутно додав у гостроті моментів, кількості просувань та інтенсивності пресингу.

Зменшилась кількість та якість моментів біля власних воріт. Закарпатцям бракувало тільки нормальної реалізації – якби вони забили ще 6,42 очікуваних голи, то йшли б аж на четвертому місці (а не на тринадцятому).

На жаль для Володимира Шарана, команда не отримала потужного кадрового підсилення. Клуб підписав трьох центрхавів (Петька, Гечева і Шишку), але нічим хорошим вони в попередні роки не запам'ятались. У Олександрії орендували центрбека Мельника.

Натомість, Минай розпрощався з двома ключовими футболістами – центрхавом Хахльовим (6-й в УПЛ за створеними загрозами через пас) і вінгером Кулієвим.

Головним хайлайтом зимових зборів, звісно ж, стало побиття футболістів Шинніка в турецькому готелі. Трощити опонентів на полі було не так легко – у семи спарингах здобули тільки дві перемоги при трьох поразках. Забити вдалося тільки 5 голів.

Втім, тренерський штаб дуже часто тасував склад, більш-менш визначившись з основою тільки в останніх трьох матчах. Як показав досвід вчорашнього поєдинку між Олександрією й Металістом 1925 (3:3), опиратись на результати товарняків немає жодного сенсу.

Кадрова ситуація

Травмовані: Криськів, Швед, Очеретько (Шахтар)

Дискваліфіковані: Трубочкін (Минай)

Орієнтовні склади на матч Минай – Шахтар

Минай: Бандура – Гончар, Горін, Мельник, Нємчанінов – Петько, Гечев – Воробчак, Твердохліб, Байдал – Вишневський

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко – Назарина, Бондаренко – Зубков, Судаков, Топалов – Сікан

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Фаворит очевидний. Матчі проти Ренна показали, що Шахтар готовий до другої частини сезону – підопічні Ігора Йовічевіча на ходу. Навряд чи вони влаштують розгром міцній закарпатській команді, але перемога має вийти впевненою.

"Людині дали шанс – вона ним скористалася": ідеальна робота Йовічевіча, танк Траоре та великі гроші за Трубіна