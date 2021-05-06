Минай підходить до зустрічі проти Шахтаря практично приреченим на виліт. За два тури до завершення сезону закарпатці тримаються на останній позиції у турнірній таблиці, відставши від найближчого конкурента (Олімпіка) на три очки – крім того, у донеччан і сусідніх Інгульця з Маріуполем є перевага над "лисами" за особистими зустрічами. Щонайгірше, далі за календарем у минайців стоїть Ворскла, яка не матиме права на осічку.

Таким чином, підопічним Миколи Цимбала необхідно набрати від чотирьох до шести залікових балів і при цьому молитись на осічки конкурентів. Між тим, Минай у останніх дванадцяти турах зазнав вісім поразок, забивши всього шість голів – причому кривдниками були не тільки лідери чи середняки, а і аутсайдери УПЛ. Нинішня програшна серія становить вже три поєдинки.

Прикро, адже потенціал у команди присутній – закарпатці могли б йти аж на 12-й позиціїї в УПЛ. "Лисів", при всій депресивності їхнього футболу, страшно вбиває реалізація – команда не забила аж 10,4 очікуваних голів (найвищий недобір у поточному сезоні УПЛ). З тією ж Зорею на вихідних підопічні Миколи Цимбала виглядали значно краще за луганців, однак купа моментів не перетворилась у голи. Коли приціл у форвардів налаштований, як слід, Минай здатний винести Десну з рахунком 3:1,однак поки що той перформанс залишається одиничним випадком.

Проблеми Миная на цьому не завершуються. Шахтар наприкінці сезону вже звик сидіти на валізах, валяючи дурня перед відпусткою, однак зараз донеччани повинні бути максимально сконцентрованими – Зоря вчора наблизилась до другого місця на дистанцію в одне очко. Звісно, ніхто вірить у можливість потіснити "гірників" із зони ЛЧ, враховуючи простоту їхнього календаря, однак у перемоги Агробізнеса, Львова та Олександрії над "помаранчево-чорними" теж ніхто не вірив.

Саме на цю вразливість Шахтаря повинен сподіватись Минай, однак і тут "лисам" не щастить. Сьогодні підопчні Луїша Каштру навряд чи будуть грати в півноги, адже є ризик втратити позицію у зоні ЛЧ – саме заради неї легіонери переходили в клуб. В ігровому ж плані команди перебувають на різних планетах.

Так, у донеччан є певні проблеми з входом у штрафний, якістю дистрибуції та при обороні на стандартах, однак у матчі проти СК Дніпро-1 "гірники" виглядали впевнено, майже нічого не дозволивши сильному супернику. Словом, закарпатцям доведеться зіткнутись із вмотивованим і злим Шахтарем. Ну а хто казав, що має бути легко?

Кадрова ситуація

Травмовані: Кожанов (під питанням), Нурієв – Мораєс, Ісмаїлі, Коноплянка, Бондар, Марлос (під питанням)

Дискваліфіковані: Ткачук (Минай)

Орієнтовні склади склади на матч Минай – Шахтар

Минай: Попович – Маємбе, Лопирьонок, Матіч, Малепе – Петрусенко, Сніжко – Пиняшко, Хахльов, Багайоко – Ахмедзаде

Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Матвієнко, Корнієнко – Степаненко, Майкон – Тете, Патрік, Соломон – Дентіньо

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Минай, звісно ж, налаштується, однак однієї мотивації у матчі, де Шахтар вирішує питання прописки в зоні ЛЧ, замало. "Гірники", попри всі свої негаразди, у такому важливому поєдинку будуть грати виключно на перемогу – а що можуть протиставити "лиси? Команда забиває по 0,5 голів за тур, а нині закарпатці залишились без головного бомбардира.

Шахтар – фаворит зустрічі. Важко повірити у втрату очок з боку підопічних Луїша Каштру, хоча й гольової феєрії очікувати не варто. Занадто вже багато кадрових втрат зазнали "помаранчево-чорні".