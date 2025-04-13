У неділю, 13 квітня, у 3-му турі Першої ліги відбулось декілька матчів. Звіт про два з них читайте на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга, Група вибування, 3-й тур

Кремінь – Минай – 1:0

Гол: Жданович, 36

ФСК Маріуполь – Поділля – 0:2

Голи: Савін, 37, Азізов, 90+3

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У першій грі Минай на виїзді несподівано поступився Кременю. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий під кінець першого тайму. Після навісу з глибини поля у воротарський м'яч прилетів на голову Ждановичу і 21-річний хавбек елегантно переправив головою сферу під поперечину – за комірець голкіперу.

Перемога дозволила Кременю набрати 12 очок – команда залишається останньою в турнірній таблиці Групи вибування. Минай з 20-ма балами третій.

У ще одному матчі Поділля на виїзді било ФСК Маріуполь. Гості вийшли вперед незадовго до перерви й балансували до кінця поєдинку. Лише в доданий час Азізов остаточно зняв питання щодо переможця.

Підопічні Сергія Ковальця у новому році ще не програвали, набравши у трьох матчах 7 очок. Завдяки цьому команда екс-тренера збірної України зуміла убезпечити себе від прямого вильоту, піднявшись у зону перехідних матчів (15 пунктів). ФСК Маріуполь з 19-ма балами п'ятий.

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