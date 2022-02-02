Сергій Мякушко покинув Минай, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Сторони розірвали угоду про співпрацю за обопільною згодою. 28-річний півзахисник приєднався до закарпатців восени та встиг зіграти у трьох поєдинках. Нагадаємо, ранішу Мякушко виступав за Оболонь, Карпати, іспанський Алькоркон та інші клуби.

Після 18-ти турів УПЛ Минай залишається у зоні вильоту – 15-те місце. Раніше Шаран попрощався ще з 4-ма гравцями закарпатського клубу.

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