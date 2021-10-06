Минай планує не втрачати час під час матчів збірних та готується до проведення спарингу перед відновленням змагань.

Минай вже найближчим часом, 8 жовтня, планує провести товариський поєдинок з угорською Кішвардою, повідомляє meta-ratings.

"Я ж тебе зараз витягну, голову відіб'ю", – Селезньов влаштував перепалку з фанатом

Закарпатці не зможуть розраховувати одразу на 3 гравців. Євген Селезньов зазнав мікротравми у грі з Металіст 1925, а Олег Горін та Дмитро Білоног навіть не виїжджали до Харкова через застуду.

До слова, Минай наразі посідає 15 місце в УПЛ з 6 очками в активі – команда Євгена Селезньова має гру в запасі.

Металіст 1925 обіграв Минай завдяки пенальті – Селезньов та Ко ледь не врятували нічию