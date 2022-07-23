Минай продовжує підсилюватись – ще два новачки у Закарпатті
08:00 - Читать на русском
Закарпатці проявляють чи не найбільшу активність на трансферну ринку серед українських команд у літнє міжсезоння.
Вадим Вітенчук перебрався із Краматорська в Минай на правах вільного агента. Угода укладена до кінця сезону 2023/24, захисник обрав 44 номер, інформує пресслужба клубу.
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Другим новачком став Руслан Паламар, останнім клубом якого був Гірник-Спорт. Контракт з хавбеком розрахований на один рік, він виступатиме на Закарпатті під 21-м номером.
Нагадаємо, Минай завершив минулу кампанію УПЛ внизу турнірної таблиці. Новий сезон розпочнеться наприкінці серпня.
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