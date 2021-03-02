Відразу три нові гравці з'явились у заявці закарпатців на офіційному сайті УПЛ.

Легіонер Миная "нокаутував" Мілевського у матчі з Олімпіком – відео неочікуваного удару

Перший – лівий захисник збірної Малі Сіака Багайоко. Також Минай повернув двох українців з-за кордону. Хавбек Віталій Бойко виступав за Сант-Рефеле з четвертого дивізіону Іспанії, а захисник Максим Лопирьонок всього на місяць затримався в таджицькому Істіклолі. Останній вже мав досвід виступів за Минай у минулому сезоні.

Додамо, що команда Василя Кобіна посідає 12 сходинку УПЛ, маючи всього один пункт переваги над зоною вильоту.

Олімпік програв Минаю у дебютному матчі під керівництвом Калітвінцева – закарпатці перемогли вперше за п'ять турів УПЛ