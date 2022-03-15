"Футбольний клуб Минай суттєво допоміг в облаштуванні бомбосховища на території Механічного заводу в Ужгороді. Волонтери нашого клубу, а також гравці з U-19 допомогли прибрати його від сміття, відремонтувати ліжка, завезти питну воду. Також придбали обладнання для водопостачання. В цьому бомбосховищі вже мали нагоду перечекати повітряну тривогу декілька десятків ужгородців. Допомагаємо один одному.

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Нагадаємо, що за ініціативою президента ФК Минай Валерія Пересоляка, на стадіоні Минай організували притулок для тимчасових переселенців з регіонів, які постраждали від війни. Також, тут же, приймають необхідні речі для волонтерів та переселенців", – йдеться у дописі на офіційній сторінці Миная в Instagram.

Нагадаємо, сьогодні розпочався вже 20-й день війни. Російські загарбники сподівалися завоювати нас за кілька днів, однак українці успішно руйнують кровожерливі плани Путіна та його армії. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

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