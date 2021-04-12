Минай припинив співпрацю з 24-річним Данилом Карасем. Про це повідомив наставник клубу Микола Цимбал в ефірі програми Тур Online.

Наставник Миная просто пояснив відсутність стабільної ігрової практики у Мілевського

Угода була розірвана за обопільною згодою. Причини такого рішення не уточнюються. Карась прийшов у Минай із Гірник-Спорту лише взимку, встиг відіграти 5 поєдинків та отримати одне вилучення.

Данило є вихованцем дніпровського футболу і грав за молодіжку Динамо. Також пробував свої сили у київському Арсеналі та іспанському Еркулесі.

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