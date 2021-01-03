Минай попрощався одразу з 4 футболістами – серед них два екс-карпатівці
12:17 - Читать на русском
Закарпатський Минай продовжує кадрову чистку складу у зимове міжсезоння.
Команда Василя Кобіна припинила співпрацю одразу з двома екс-гравцями Карпат. За обопільною згодою клуб покинули хавбеки Олег Голодюк та Артур Карноза.
Минай зіткнувся з катастрофічними проблемами у захисті
Також, як повідомляє офіційний сайт Миная, клуб відкликав Максима Лопирьонка з оренди в СК Дніпро-1. Не гратиме за закарпатців більше і Кирило Меліченко, який вже перейшов у Маріуполь.
Нагадаємо, Минай пішов на зимову паузу на одинадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 10 очок.
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