Команда Василя Кобіна припинила співпрацю одразу з двома екс-гравцями Карпат. За обопільною згодою клуб покинули хавбеки Олег Голодюк та Артур Карноза.

Минай зіткнувся з катастрофічними проблемами у захисті

Також, як повідомляє офіційний сайт Миная, клуб відкликав Максима Лопирьонка з оренди в СК Дніпро-1. Не гратиме за закарпатців більше і Кирило Меліченко, який вже перейшов у Маріуполь.

Нагадаємо, Минай пішов на зимову паузу на одинадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 10 очок.

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