Генеральний менеджер Миная Артем Письменний заявив, що ситуація з можливим отриманням трансферного бану на три вікна скоро має бути вирішена.

"У цьому питанні йдеться про виплату компенсації команді Рудеш за підготовку хорватського футболіста Міслава Матіча. Ми готові виплатити цей платіж згідно з всіма нормами і правилами, але на заваді стали бюрократичні моменти, через які Минай не може здійснити його.

Минай отримав трансферний бан від ФІФА, – ЗМІ

Причина у невідповідності документів, наданих нам Рудешом. Якщо простими словами, то Рудеш просить здійснити оплату на користь іншої юридичної компанії, яка представляє їх у цій справі. А банк в особі валютного контролю не розуміє цієї операції і розцінює її як таку, яка не може бути виконана.

Зараз ми докладаємо всіх зусиль, щоб вирішити цю проблему. Думаю, зовсім скоро ми все налагодимо", – цитує Письменного Football.ua.

До слова, Матіч, про якого говорить Артем, відіграв 25 матчів за Минай у минулому сезоні, але не допоміг врятуватись команді від вильоту з УПЛ. Наразі закарпатці мають шанси повернутись в еліту, посівши там місце Олімпіка.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21