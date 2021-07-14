Закарпатський колектив розпочав всебічну підготовку до другого сезону в українській еліті за свою історію.

Минай на своєму офіційному сайті висловив подяку клубам, УПЛ та УАФ за повернення в еліту.

Минай офіційно включений до складу УПЛ сезону 2021/22

Наразі колектив активно готується до старту нового сезону, анонсувавши "велику кількість" товариських матчів. Також закарпатці розпочали пошук нових гравців. Зазначається, що пріоритет буде наданий молодим виконавцям.

Проводити домашні поєдинки в УПЛ команда Василя Кобіна планує в Ужгороді на стадіоні Авангард. Вже створена робоча група для підготовки арени згідно з рекомендаційними листами.

У першому турі Минай має зіграти з Динамо, але доля поєдинку поки офіційно невизначена.

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