Минай підсилився вихованцем Динамо
Минай вже вніс до заявки на УПЛ Данила Шелеста, повідомляє офіційний сайт першості.
Шахтар може перехопити Бупендзу в Динамо – він відмовився від трансферу в Росію
Термін контракту з клубом не розголошується. Захисник є вихованцем Динамо та виступав у складі юнацької команди киян.
До слова, Минай наразі посідає дванадцяте місце у чемпіонаті, маючи в активі 13 очок.
Унікальний солдат Динамо: чому Луческу робить ставку на Буяльського, а Шевченко вперто не бачить його у збірній
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter