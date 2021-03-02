Захисник Данило Шелест приєднався до Миная в зимове трансферне вікно..

Минай вже вніс до заявки на УПЛ Данила Шелеста, повідомляє офіційний сайт першості.

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Термін контракту з клубом не розголошується. Захисник є вихованцем Динамо та виступав у складі юнацької команди киян.

До слова, Минай наразі посідає дванадцяте місце у чемпіонаті, маючи в активі 13 очок.

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