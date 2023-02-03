Минай нарешті розпочав роботу для підсилення складу на другу половину сезоні.

Закарпатці офіційно оголосили про підписання Михаїла Гечева. Молдовський хавбек отримав контракт на 2 роки і футболку з престижним номером 7.

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Гечев вже має досвід виступів у чемпіонаті України. Півзахисник відіграв 13 матчів за Верес, але результативними діями не відзначався. У вересні минулого року гравець покинув рівненців і перебрався в Зімбру (гол+асист за 9 матчів). Також в активі 25-річного хавбека є 4 поєдинки за збірну Молдови.

Нагадаємо, Минай пішов зимувати на 13-й сходинці таблиці УПЛ, набравши 14 очок. Гечев став першим новачком команди Шарана під час паузи.

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