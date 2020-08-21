Минай підписав Каніболоцького та оборонця збірної Хорватії

Голкіпер Антон Каніболоцький і оборонець Міслав Матіч з'явилися у заявці закарпатців на сезон, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Львів – Минай: поєдинок першого туру офіційно перенесли через COVID-19

Досвідчений воротар перебрався до Миная після невдалого періоду в Карпатах (2 матчі в усіх турнірах у кампанії 2019/20). Раніше 32-річний кіпер захищав кольори польської Легніци, азербайджанського Карабаха, Шахтаря, Кривбаса та Дніпра. Натомість центрбек збірної Хорватії U-19 перейшов із загребської Локомотиви. Минулий сезон Матіч провів у першоліговому Рудеші на правах оренди (16 поєдинків, 1 асист).

Відзначимо, що Минай пропустить стартовий тур чемпіонату через спалах коронавірусу в таборі суперника – Львова. У 2-му турі закарпатці зустрінуться з Олександрією.

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