Минай продовжує комплектацію складу за кілька днів до старту чемпіонату України.

Новачком закарпатців став Дмитро Нємчанінов. Захисник отримав 23 номер і контракт на 2 роки, інформує прес-служба Миная.

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Упродовж кар'єри Нємчанінов пограв за Десну, Чорноморець, Олімпік, Волинь та Верес. Загалом в рамках УПЛ провів 111 матчів, забив 4 голи та зробив 8 результативних передач. Була і темна пляма на репутації – виступи за самарські Крилья Совєтов у сезоні 2017/18.

Додамо, що Минай повинен відкрити нову кампанію 24 серпня домашнім матчем проти Львова.

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