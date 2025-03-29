Матч 1 туру групи вибування між Діназом та Минаєм розпочав весняну частину Першої ліги України. Дивіться рахунок матчу на "Футбол 24".

Перша ліга. Група вибування. 1-й тур

Діназ – Минай – 1:2

Голи: Кіріченко, 30 (пен.) – Раско, 9, Рязанцев, 69

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Перша ліга України повернулася після зимової паузи, і стартовим матчем весняної частини стала гра між Діназом та Минаєм у групі вибування.

Команди підходили до зустрічі з новими головними тренерами. Минай під час перерви звільнив з посади Желько Любеновіча, а Діназ покинув Олександр Рябоконь, якого замінив Одександр Головко.

На початку матчу ініціативу захопили гравці Миная, яких в зустрічі очолював Євген Калініченко. Вихованець Шахтаря Антон Демченко пройшов по правому флангу та прострілив на Михайла Раска, який пробив голкіпера Діназа на 9-й хвилині.

Гра заспокоїлась, допоки на 29-й хвилині після помилки партнера Гаврилюк збив у штрафній Данила Кіріченка. В арбітра не залишилось ніяких варіантів, окрім як поставити пенальті у ворота Миная. Сам же Кіріченко підійшов до м'яча і впевнено реалізував одинадцятиметровий удар, зробивши рахунок 1:1.

З таким результатом суперники пішли на перерву. А вже другий тайм розпочався невдало для обох команд, адже гру дуже швидко перервала повітряна тривога через загрозу обстрілу з боку російських терористів.

Зрештою тривога в Київській області закінчилась, і команди змогли продовжити матч. Гра після вимушеної перерви дещо втратила темп і, здавалось, що справа йде до нічиєї, але наприкінці зустрічі Минай таки зміг організувати переможний м'яч. Рязанцев у відчайдушному стрибку замкнув передачу і зробив рахунок 2:1 на 69-й хвилині.

Таким чином Минай набрав 19 очок і піднявся в таблиці, а нижче Діназа в групі лише Кремінь та Поділля.

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