"Хоча Селезньов – капітан команди, але у Минаї немає недоторканних. І якби я мав інформацію, що Євген порушив спортивний режим, то він був би серйозно покараний. Тому це все чутки.

Селезньов епічно відсвяткував наближення до рекорду УПЛ – ветеран загуляв і постраждав у бійці, – джерело

Втім, днями Селезньова таки оштрафували за те, що тренувався разом з боксерами. Повторюю, стосовно виконання своїх обов'язків у мене до нього немає претензій", – цитує Леонова Meta-ratings.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що Євген часто порушує режим у закарпатському клубі. А під час гри проти Колоса камери зафіксували у Селезньова розбиту губу.

Минай втратив перемогу над Інгульцем – Селезньов забив дебютний гол у сезоні і перший за 5 років не з пенальті