Минай оштрафував Селезньова
Головний тренер Миная Ігор Леонов відреагував на скандал із форвардом Євгеном Селезньовим.
"Хоча Селезньов – капітан команди, але у Минаї немає недоторканних. І якби я мав інформацію, що Євген порушив спортивний режим, то він був би серйозно покараний. Тому це все чутки.
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Втім, днями Селезньова таки оштрафували за те, що тренувався разом з боксерами. Повторюю, стосовно виконання своїх обов'язків у мене до нього немає претензій", – цитує Леонова Meta-ratings.
Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що Євген часто порушує режим у закарпатському клубі. А під час гри проти Колоса камери зафіксували у Селезньова розбиту губу.
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