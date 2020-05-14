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КОРОНАВІРУС ДИНАМО НІМЕЧЧИНА

Минай оприлюднив результати тестів команди на коронавірус – закарпатці постраждали першими серед українських клубів

14 травня 22:42 416 Читать на русском
Минай оприлюднив результати тестів команди на коронавірус – закарпатці постраждали першими серед українських клубів
Кополовець та інші гравці Миная / Сайт клубу

Минай провів оперативну роботу для виявлення інших можливих випадків зараження коронавірусом.

Результати тестування всієї команди були негативними, інформує офіційний сайт клубу.

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Раніше в Минаї зафіксували перший офіційно підтверджений випадок в українському футболі – хворобу підхопив 26-річний півзахисник Ігор Вагін. Наразі він перебуває на самоізоляції вдома, почувається добре, вірус проходить без симптомів. Закарпатський клуб продовжить пильно стежити за здоров'ям гравців і дотримуватиметься всіх заходів безпеки.

Нагадаємо, поки Перша ліга так і не розпочала другу частину сезону через пандемію коронавірусу.

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Теги
коронавірус Минай Минай Перша ліга
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