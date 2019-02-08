Минай оголосив про трансфер Путраша

Світ — 12:15 1291
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У Бразилії на тренувальній базі Фламенго сталась пожежа – щонайменше 10 загиблих
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У матері Роналду діагностували ракІталія — 12:02 1309
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Еміліано Сала знайдений мертвим – поліція підтвердила, що тіло належить футболістуАнглія — 01:06 7700
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Кубок Іспанії: Бетіс не втримав перемогу над Валенсією, Хоакін забив гол прямим ударом з кутовогоІспанія — 7 лют 805
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Герої та лузери Ель Класіко: Коутінью пора в Лондон, на Марсело чекають в Турині, реінкарнація Хаві та перемога СоларіІспанія — 7 лют 4326
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