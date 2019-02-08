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Минай оголосив про трансфер Путраша

13:19 455 Читать на русском
Минай оголосив про трансфер Путраша
Юрій Путраш / фото: ФК Минай

Колишній гравець ФК Львів Юрій Путраш продовжить кар'єру в клубі Другої ліги.

Лівий захисник Юрій Путраш, сьогодні, 8-го лютого, став гравцем ФК Минай, інформує прес-служба клубу.

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В першій половині сезону Путраш виступав за Львів, де встиг провести 6 матчів в українській Прем'єр-лізі.

Юрій вже пройшов перший збір із командою і встиг дебютувати за Минай у товариській грі з Партизаном (Бардейов).

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"Звісно, треба час, щоб зрозуміти партнерів і сам стиль команди, але потрохи звикаю. Мені подобається футбол, у який грають минайці, він комбінаційний та технічний. Така собі "закарпатська Барселона"! Радий опинитися тут і чекаю вже відновлення сезону", – сказав Путраш.

Теги
Трансфери Юрій Путраш Юрій Путраш Друга ліга Минай Минай
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