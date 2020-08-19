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Минай оголосив про трансфер Кожанова

20:32 - Читать на русском
Минай оголосив про трансфер Кожанова
Денис Кожанов (лівоворуч) / фото: Минай

Минай продовжує готуватися до старту команди в українській Прем'єр-лізі.

Закарпатський клуб уклав контракт із найкращим бомбардиром (18 голів) Першої ліги минулого сезону Денисом Кожановим, повідомляє офіційний сайт Миная.

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Вінгер з 2018 року захищав кольори луцької Волині. Про деталі трансферу 33-річного виконавця в Минай не повідомляється.

Зазначимо, Кожанов виховувався у системі Маріуполя та донецького Шахтаря. Його контракт понад 10 років належав "гірникам", але закріпитися в команді він так не зумів. Найбільшого успіху Денис досяг, граючи за львівські Карпати. Має у своєму активі чотири поєдинки за національну збірну України.

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Трансфери Головне Трансфери чемпіонату України Денис Денис Кожанов Минай Минай
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