Минай оголосив про трансфер Кожанова

Закарпатський клуб уклав контракт із найкращим бомбардиром (18 голів) Першої ліги минулого сезону Денисом Кожановим, повідомляє офіційний сайт Миная.

Минай перед дебютом в УПЛ змінив клубну емблему

Вінгер з 2018 року захищав кольори луцької Волині. Про деталі трансферу 33-річного виконавця в Минай не повідомляється.

Зазначимо, Кожанов виховувався у системі Маріуполя та донецького Шахтаря. Його контракт понад 10 років належав "гірникам", але закріпитися в команді він так не зумів. Найбільшого успіху Денис досяг, граючи за львівські Карпати. Має у своєму активі чотири поєдинки за національну збірну України.

Українці в ЛЧ: Мілевський в хаосі мстить за Динамо, збірну і шокує всіх, Реброву запропонували нереальні преміальні