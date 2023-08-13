Півзахисник Кривбаса Тимур Кораблін продовжить кар'єру в Минаї, повідомляє офіційний сайт "лисів".

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21-річний хавбек підписав з командою Володимира Шарана контракт на три сезони – до 30 червня 2026 року. Подробиці угоди не повідомляються, однак Transfermarkt вказує на компенсацію у розмірі 60 тисяч євро.

Нагадаємо, Кораблін – вихованець запорізького Металурга. У Кривбасі виступав з липня 2022 року. Минулого сезону провів за команду Юрія Вернидуба 11 матчів, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

До слова, Минай після 3-х турів йде у турнірній таблиці УПЛ на тринадцятій сходинці, маючи у своєму активі 1 очко.

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