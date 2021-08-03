Минай оголосив про товариський матч із екс-клубом Мілевського
22:05 - Читать на русском
Минай вирішив скористатись перенесенням матчу 3-го туру чемпіонату УПЛ проти Колоса.
Закарпатський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про товариський матч з угорською Кішвардою, який відбудеться 5 серпня.
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Відзначимо, що Минай зважився на такий крок, оскільки поєдинок із Колосом був перенесений через участь ковалівців у єврокубках.
До слова, у складі Кішварди свого часу виступав знаменитий Артем Мілевський. Спаринг відбудеться в Угорщині, початок зустрічі о 16:00.
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