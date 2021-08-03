Закарпатський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про товариський матч з угорською Кішвардою, який відбудеться 5 серпня.

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Відзначимо, що Минай зважився на такий крок, оскільки поєдинок із Колосом був перенесений через участь ковалівців у єврокубках.

До слова, у складі Кішварди свого часу виступав знаменитий Артем Мілевський. Спаринг відбудеться в Угорщині, початок зустрічі о 16:00.

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