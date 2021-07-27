Закарпатський клуб продовжує трансферну кампанію перед стартом в УПЛ.

Минай підписав контракти ще з шістьма новобранцями, повідомляє офіційний сайт закарпатської команди.

Селезньов отримуватиме у Минаї втричі менше за Мілевського, – ЗМІ

Новачками команди стали захисники: Богдан Векляк, Олег Синьогуб, Віктор Лиховидько, Ігор Гончар, Олег Горін і Андрій Семенко.

21-річний Векляк – вихованець Карпат, який останній сезон відіграв у донецькому Олімпіку. 32-річний Синьогуб попередні 4 сезони провів у Інгульці. Звідтам перейшов і 28-річний Семенко. 29-річний Лиховидько раніше виступав Чорноморець. 28-річний екс-гравець молодіжної збірної України Гончар останній сезон провів у вірменському Алашкертів, а 21-річний Горін виступав за польську Ягеллонію.

Нагадаємо, раніше закарпатський клуб оголосив про прихід Євгена Селезньова, Олега Вишневського, Едварда Кобака та Івана Станковіча.

"А потім вони фоткаються з Бастою": військкор, який не став футболістом – про зашквар Яремчука, зраду Тимощука і фронт