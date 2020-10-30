Новим гравцем Миная став Малепе Репо Терсайу, який родом з Південно-Африканської республіки.

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Як інформує офіційний сайт клубу, сторони підписали контракт про співпрацю, а сам футболіст вже приступив до тренувань. Деталі угоди з 23-річним хавбеком наразі невідомі.

Репо Малепе належав клубу Орландо Пайретс, який є бронзовим призером чемпіонату ПАР. Щоправда, два останні сезони провів у Чіппа Юнайтед – 11 команді нинішньої еліти, де був гравцем основи. На його рахунку більше 60 матчів у найвищій лізі Південно-Африканської республіки.

До слова, гравець також має досвід виступів на міжнародному рівні. Півзахисник грав на останній Олімпіаді за свою збірну в Ріо-де-Жанейро в 2016-му році. Наразі виступає за молодіжну збірну ПАР.

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